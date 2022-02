Juventus, colpo dalla Serie A: Kaio Jorge blocca tutto

La Juventus prepara le nuove mosse per rinforzarsi in attacco ma l’affare dalla Serie A può sfumare: Kaio Jorge blocca la trattativa

È una stagione particolare quella che sta vivendo la Juventus, che si è aggiustata in queste settimane attraverso il calciomercato di gennaio ma cerca comunque di migliorare la propria rosa anche in futuro. L’obiettivo è quello di tornare a competere in ogni competizione come succedeva tre o quattro anni fa.

Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Kaio Jorge: la risposta del brasiliano

Mentre i bianconeri sono concentrati sul campo, la società continua a valutare le mosse di calciomercato sia in entrata che in uscita. Sono in arrivo intanto nuove proposte dall’estero, dove il mercato è ancora aperto, per provare a ingaggiare Kaio Jorge, che sta avendo pochissimo spazio in questi mesi.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta’, si sarebbe fatto avanti il Basilea che ha tempo di ingaggiarlo fino al 15 febbraio, visto che in Svizzera il calciomercato chiude più tardi. Il giovane attaccante però vorrebbe restare e sarebbe pronto a respingere la proposta di prestito, così come quelle che potrebbero arrivare la prossima estate. I continui rifiuti potrebbero bloccare una eventuale trattativa in entrata per un nuovo attaccante, ad esempio nel mirino c’è Giacomo Raspadori.

La Juventus sta pensando al giovane del Sassuolo per il futuro ma è chiaro che per arrivare a lui dovrebbero esserci prima delle uscite e per questo Kaio Jorge potrebbe bloccare tutto in futuro.