Dal Chelsea al Barcellona, Tuchel inguaia le italiane: scippo in Serie A

Il calciomercato estivo può regalare un’inattesa svolta per le big di Serie A: il Chelsea prepara lo scippo

Le attenzioni delle grandi società d’Europa è sì sul finale di questa stagione ma anche e soprattutto sulla prossima. I top club preparano quindi non pochi cambiamenti alle rose in vista del 2022/23 e tra queste vi saranno sicuramente Barcellona e Chelsea. I blaugrana sono reduci da mesi difficili e la ricostruzione lasciata in mano a Xavi richiederà tempo e soprattutto importanti sforzi economici nel calciomercato estivo. I catalani stanno guardando con insistenza ai possibili innesti a parametro zero e uno di questi potrebbe arrivare da Londra.

Secondo quanto riportato dal giornalista Eduardo Inda a ‘El Chiringuito‘, il Barcellona avrebbe messo a segno il primo colpo per la prossima stagione. Andreas Christensen sarebbe in procinto di effettuare le visite mediche con la società catalana, con cui si legherà a partire dal prossimo 1 luglio. Il contratto in scadenza con il Chelsea libererà a zero il talento danese, accostato negli ultimi mesi alle big di Serie A.

Post Christensen: il Chelsea beffa le italiane

Le squadre italiane, però, rischiano di veder sfumare un altro grande obiettivo per la prossima stagione. Il Chelsea, infatti, per rimpiazzare Christensen ha messo nel mirino uno dei più forti centrali difensivi del nostro campionato: Bremer del Torino. Il brasiliano, classe 1997, piace molto all’Inter ma anche a Milan e Juventus: il suo futuro potrebbe essere lontano dall’Italia.

La Premier League, con i campioni d’Europa in carica in pole position, possono beffare le italiane per l’anno prossimo. Bremer in questa stagione ha già collezionato 24 presenze con 2 reti ed 1 assist vincente: numeri importanti per una delle sorprese della squadra granata.

Situazione dunque in divenire, Tuchel mette in cima alla lista di mercato il nome di Bremer per rinforzare la difesa dei campioni d’Europa che, oltre a Christensen, perderanno a zero anche Rudiger.