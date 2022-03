Juventus, la critica al bianconero: “Un giocatore modesto”

La Juventus riesce a superare la Fiorentina grazie all’autorete di Venuti nei minuti finali: arriva la critica al bianconero

Un gol allo scadere con l’autorete di Venuti che ha regalato la vittoria alla Juventus nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Prima al Franchi da avversario per Dusan Vlahovic, che non è riuscito a mettere il timbro.

Così Stefano Agresti de “Il Corriere della Sera” ha analizzato la prestazioni della compagine bianconera: “Tra le tante Juve brutte visto quest’anno, quelle di ieri è stata la meno brutta”. Poi ha messo il focus su un giocatore in particolare, il centrocampista brasiliano Arthur: “Ieri ho visto un giocatore come lui, che per me è un calciatore modesto, ma in questa Juve deve giocare tutte le partite, perché è l’unico che tiene un po’ palla. Ha un po’ le caratteristiche di Pirlo, pur con qualità inferiore”.

Juventus, Arthur confermato da Allegri

Dopo gli infortuni di Zakaria e McKennie, Massimiliano Allegri ha confermato così Arthur a dirigere il gioco dei bianconeri. Un’ottima prestazione quella offerta ieri al Franchi per arrivare così ad essere protagonisti anche in Champions League. La risalita in classifica da parte dei bianconeri è davvero entusiasmante con la Juventus che proverà ad avvicinarsi sempre di più alle prime tre della classe. Napoli, Milan e Inter dovranno preoccuparsi così del recupero incredibile da parte di Vlahovic e compagni, che hanno come obiettivo la qualificazione alla prossima Champions League.