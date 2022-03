Rinnovo e clausola folle, svolta Juventus: spunta la data

La Juventus è già concentrata sulla prossima sessione di calciomercato: svolta imminente per il gioiello desiderato da Allegri

La vittoria in extremis grazie all’autorete di Venuti lancia la Juventus sempre più ad un passo dalla finale di Coppa Italia. I bianconeri, prima del match di ritorno in Champions contro il Villarreal, sono chiamati alla doppia sfida di Serie A con Spezia prima e Sampdoria poi. Dal calcio giocato al calciomercato, per la società torinese è già tempo di valutazioni. La sessione estiva può regalare sorprese ed in tal senso, da Barcellona, arrivano novità importanti per uno dei sogni di mercato della ‘Vecchia Signora’.

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo ‘Sport.es’, proseguono in casa Barcellona le manovre per consegnare a Xavi una rosa ancora più forte in vista della prossima stagione. In tal senso, il futuro della squadra catalana passerà anche dalle permanenze fondamentali delle giovani stelle che già compongono lo scacchiere tattico blaugrana. Si tratta in particolar modo di Gavi e Araujo, con il primo che piace a diversi top club sparsi per l’Europa come la Juventus.

Juventus, bye bye Gavi: c’è la data del rinnovo

Ancora minorenne e con un contratto da 100mila euro a stagione firmato fino al 30 giugno 2023, il prodigio del Barcellona parrebbe destinato a rimanere dov’è per almeno cinque anni. È questo infatti il piano di Laporta: blindare Gavi con un contratto quinquennale, adeguando fortemente lo stipendio del talento di scuola Barcellona. L’attuale clausola rescissoria di Gavi è fissata a 50 milioni, l’obiettivo dei catalani e spingersi fino a 1 milione di euro, al pari di Ferran Torres, Ansu Fati e Pedri.

Una cifra inavvicinabile per nessuna delle big d’Europa che, con la firma del rinnovo che potrebbe arrivare ben presto, dovranno mettersi l’anima in pace. Il quotidiano iberico si sbilancia anche su quella che potrebbe essere la data per firma e annuncio del nuovo accordo tra l’entourage di Gavi ed il Barcellona.

Bisognerà attendere poco più di due settimane, dopo la prossima sfida del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, fissata al 20 marzo. In questa stagione Gavi ha accumulato 32 presenze con 2 reti e 4 assist vincenti: il suo futuro sarà con ogni probabilità a lungo in quel di Barcellona.