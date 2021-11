Difesa in affanno, il Milan corre ai ripari: il ‘sacrificio’ porta il rinforzo

Difficoltà in difesa per il Milan nelle ultime partite: i rossoneri provano a correre ai ripari con un sacrificio a gennaio

Sette gol incassati nelle ultime due uscite in campionato, la settima difesa della Serie A: il Milan di Pioli si scopre fragile nelle retrovie. Una situazione frutto anche delle assenze come quella di Maignan, portiere titolare tornato proprio ieri con il Sassuolo.

Ma una problematica figlia anche di qualche errore individuale: quelli di Tatarusanu contro la Fiorentina, la non impeccabile prestazione di Romagnoli di ieri. Proprio il capitano rossonero è in scadenza di contratto a giugno e la situazione va risolta a breve, come il Milan deve trovare il prima possibile la giusta quadra in difesa. Una mano potrebbe arrivare dal mercato con una tentazione dalla Premier League: il nome è quello, non nuovo, di Andreas Christensen, in scadenza di contratto con il Chelsea e compagno di Nazionale di Kjaer. Maldini potrebbe provare a portare in Italia già a gennaio, magari con un ‘sacrificio’ importante.

Calciomercato Milan, Christensen subito: sacrificio Kessie

Per arrivare subito a Christensen e quindi rinforzare la difesa, il Milan potrebbe mettere sul piatto Franck Kessie. La situazione dell’ivoriano è nota: in scadenza di contratto a fine stagione, la distanza per il rinnovo è importante e l’addio è un’ipotesi concreta. I rossoneri potrebbero così ‘usare’ l’ex Atalanta per arrivare al difensore danese e mettere in sicurezza la retroguardia.

Ovviamente, in caso di addio di Kessie a stagione in corso, la dirigenza dovrà intervenire con un rinforzo a centrocampo. Riflessioni in vista per il Milan per rendere più solida la difesa e mettersi alle spalle il momento difficile.

D.B.