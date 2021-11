Vuole restare in Spagna, il Real dà l’ok | Italiane beffate

Per restare aggiornato esu tutte le, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK

L’ultima tentazione, solo limitatamente ai giocatori in esubero presenti nella rosa del Real Madrid, è un centrocampista già seguito in passato da diverse società italiane, ma mai arrivato nel nostro campionato. Il talento non è stato riscattato dall’Arsenal rientrando così alla Casa Blanca dove, anche a causa di un serio infortunio occorso durante Tokyo 2020 con la nazionale olimpica, non trova spazio nelle rotazioni di Carlo Ancelotti.

Ceballos vuole il Betis, il Real dà l’ok: addio Italia

Secondo quanto riferisce il portale catalano Elnacional, Dani Ceballos, già nel mirino di Milan, Inter e Roma, avrebbe preso la sua decisione. Il centrocampista vorrebbe tornare al Betis, la piazza che lo ha fatto esplodere e salire alla riblata del grande calcio. Ci sarebbe già l’ok della dirigenza merengue nonchè dello staff tecnico.

Con la crescita di Camavinga, profilo sul quale il Real Madrid sta puntando forte, le possibilità che Ceballos possa ritagliarsi un posto nelle rotazioni di Ancelotti sono ridotte al lumicino. La volontà del giocatore è quella di ripartire dalla città andalusa, dove i tifosi lo accoglierebbero a braccia aperte. Le milanesi e la Roma sono destinate a rassegnarsi: niente colpaccio in Spagna, almeno a questo giro…

