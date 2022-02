Calciomercato, Milan rassegnato su Kessie: ecco il club in pole

Il Milan ha ormai capito di dover fare a meno di Franck Kessie per le prossime stagioni: nella corsa all’ivoriano un club è davanti a tutti

Nonostante la dirigenza rossonera si sia mossa con largo anticipo – a differenza di quanto accaduto nel caso Hakan Calhanoglu – Franck Kessie non rinnoverà il suo contratto col club di Via Aldo Rossi. Troppo ampia la distanza tra la richiesta dell’entourage dell’ivoriano (10 milioni di euro annui) e quella alla quale sono arrivati Maldini e Massara. Pare proprio che i 6,5 milioni a stagione fino al 2026 non bastino all’ex Atalanta.

Nella ridda di voci sul futuro del centrocampista, si sono alternate indiscrezioni su diversi club. Dapprima era sembrato che il giocatore potesse approdare in Premier, ma poi nessuna pista si è davvero concretizzata. Poi è stato il turno dello ‘scippo’ Made in Italy, con Inter ma soprattutto Juventus a stuzzicare la fantasia del giocatore. Sempre in ordine di tempo, è toccato alle big di Spagna avanzare la propria candidatura. Ed è proprio qui, nella penisola iberica, che va cercato il club attualmente in pole per il ‘Presidente’.

Calciomercato Milan, il Barcellona spinge forte per Kessie

Secondo le ultime indiscrezioni, il Barcellona sarebbe in pole nella corsa al giocatore africano. Già i primi giorni di gennaio la stampa spagnola aveva constatato l’interesse di Xavi e dello staff dirigenziale catalano per il calciatore, che sembrava addirittura potersi trasferire in Catalogna nel mercato di riparazione. Dietro ovviamente pagamemto di un conguaglio su cui però evidentemente il Milan -che ancora poteva far muro – si è opposto.

Oggi i blaugrana sembrano davvero a buon punto per chiudere la trattativa con gli agenti del giocatoreo rossonero. Il progetto Xavi, di cui si stanno vedendo i primi fulgidi frutti, affascina il centrocampista ivoriano, che in ogni caso deve e vuole essere accontentato dal punto di vista economico. Le rinnovate speranze del Barça di riuscire ad agganciare il quarto posto attraverso il campionato fornirebbe quella disponibilità economica necessaria per dare a Kessié quel che chiede in termini di stipendio annuo.