Il bomber esperto arriva dalla Serie A: Allegri trova il vice Vlahovic

Dopo il super colpo con l’arrivo di Dusan Vlahovic, la Juventus starebbe pensando al vice dell’attaccante serbo: l’idea in Serie A

Non si ferma il lavoro della Juventus, che continua ad essere molto attiva sul fronte calciomercato per arrivare al vice Vlahovic.

Esordio con gol in Serie A e in Champions League per l’attaccante serbo della Juventus, Dusan Vlahovic, arrivato negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato. E così lo stesso club bianconero starebbe pensando al vice dell’attaccante serbo pensando al centravanti del Bologna, Marko Arnautovic, protagonista con gol importanti con Sinisa Mihajlovic. L’esperto attaccante austriaco ha messo a segno ben nove reti in Serie A contribuendo alla salvezza della compagine emiliana.

Calciomercato Juventus, Arnautovic la suggestione bianconera

La Juventus continua così a pensare ad un esperto attaccante per vice Vlahovic: la dirigenza bianconera vorrebbe preparare l’assalto per il centravanti del Bologna che, nonostante qualche infortunio di troppo, è indispensabile per Sinisa Mihajlovic. Un attaccante totale capace di mettere a segno gol importanti: in area di rigore è una vera e propria sentenza. L’ex Inter è tornato in Italia da protagonista dopo i primi anni da giovanissimo in maglia nerazzurra. Il club bianconero è sempre molto attivo per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. L’acquisto di Vlahovic si è rivelato davvero fondamentale visti i tanti gol già realizzati con i bianconeri nelle prime uscite stagionali in Serie A e in Champions.