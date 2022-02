Calciomercato Inter, il big potrebbe partire | L’ombra di Xavi

In casa Inter si fanno i conti con le lusinghe di mercato provenienti da Barcellona per un big al centro del progetto nerazzurro

Archiviata la finestra di mercato invernale – che ha portato due pedine preziose come Robin Gosens e Felipe Caicedo – l’Inter guarda già alla pianificazione della prossima estate. Gianluca Scamacca, Davide Frattesi e Gleison Bremer sono solo alcuni dei profili già cerchiati in rosso sull’agenda dell’ad Beppe Marotta.

Prima di tutto però, c’è da sistemare la questione rinnovi. In particolare un giocatore, il cui contratto scade nel giugno del 2022, non ha ancora firmato il prolungamento dell’accordo. Sul profilo si sarebbe fatto avanti con decisione il Barcellona del tecnico Xavi Hernàndez, che rivede nel centrocampista un po’ delle sue caratteristiche da straordinario giocatore quale è stato. L’assalto del club blaugrana potrebbe trasformarsi in una grana mica da ridere per il club di Viale della Liberazione.

Calciomercato Inter, il Barcellona piomba su Brozovic

Il metronomo del centrocampo, il playmaker, l’equilibratore, il perno: chiamatelo come volete, Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è stato puntato dal Barcellona come possibile faro dal quale costruire la nuova linea mediana dei blaugrana. Il giocatore, ancora in attesa di trovare un accordo con la società nerazzurra, tecnicamente potrebbe già accordarsi con un altro club senza che all’Inter arrivi alcunchè in termini di cartellino. Un’ipotesi che Marotta starebbe tentando di scongiurare in ogni modo.

Per la verità l’annuncio sul rinnovo di Brozovic, come lasciato intendere dal presidente Zhang, sarebbe dovuto arrivare a cavallo della fine del mercato invernale. Ma ciò non è ancora avvenuro. Questo avrebbe dato un rinnovato vigore alle speranze del club guidato da Joan Laporta di mettere a segno un colpo ‘a zero’ che sarebbe un vero capolavoro della sua gestione. Xavi già sogna di poter allenare un calciatore a cui chiederebbe di ricalcare, con le dovute proporzioni, le sue giocate in maglia blaugrana.