Roma, Mourinho nel mirino: “Finora deludente”. Poi su Pinto

La prima parte di stagione della Roma non è stata entusiasmante, ma ora Mourinho dovrà cercare di risalire in classifica

La Roma è attualmente al sesto posto in classifica con la Juventus che è tornata prepotente in campionato. Ora la società giallorossa dovrà pensare già al futuro dopo le dichiarazioni di Tiago Pinto.

Tanti punti persi per poca esperienza, come per esempio la super sfida all’Olimpico contro la Juventus (dal 3-1 al 3-4). Una sconfitta indimenticabile per i tifosi giallorossi che ora si aspettando il cambio di verso. Ai microfoni di Radio Radio è tornato a parlare Furio Focolari che ha svelato: “Ora solo perché è arrivato Oliveira va tutto bene. La Roma è stata deludente finora così come Mourinho“.

Nel mirino lo stesso allenatore portoghese, che si è spesso scagliato contro i propri calciatori durante i primi mesi della gestione a causa della loro poca mentalità nell’affrontare tutte le gare con la stessa intensità. Così a gennaio sono arrivati due acquisti importanti per invertire il trend in Serie A.

Roma, il riscatto di Mourinho

Poi lo stesso giornalista di Mediaset, Sandro Sabatini, ha rivelato ai microfoni di Radio Radio il suo punto di vista: “Roma è una piazza molto difficile. Guardate le parole di Pinto su Zaniolo, guardate cos’è successo. Le cose vanno dette nel modo giusto, un vero e proprio autogol. Si è alzato un polverone dopo aver detto una cosa vera e molto reale”. La Roma cercherà di essere protagonista in Conference League dopo aver dimostrato nel girone di essere una delle migliori squadre della competizione europea. Mourinho vuole ripartire così con il suo riscatto, mentre in campionato sarà sempre più difficile.