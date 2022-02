Post de Ligt, la Juventus piazza il super colpo da 60 milioni

La Juventus non vuole farsi trovare impreparata in caso di addio di de Ligt: ecco il possibile erede dell’olandese

Dopo lo 0-0 contro il Milan a San Siro, per la Juventus è già tempo di lavorare per tornare in campo, stavolta per la sfida con l’Hellas Verona. Dopo la chiusura della sessione invernale di calciomercato che ha visto i bianconeri assoluti protagonisti con diversi rinforzi di spessore, adesso per la società torinese è tempo di pensare al futuro. All’estate 2022, in particolar modo, quando uno dei big di Massimiliano Allegri potrebbe fare le valigie e salutare definitivamente la Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, la lista UFFICIALE per la Champions: dentro Vlahovic e Zakaria

Si tratta di Matthijs de Ligt, per il quale Mino Raiola (come dichiarato dallo stesso agente nei mesi scorsi) avrebbe in mente un trasferimento dalla Juventus. Con l’olandese che potrebbe quindi salutare, portando circa 70 milioni di euro nelle casse della ‘Vecchia Signora’, spunta un nuovo nome per raccogliere l’eredità dell’ex capitano dell’Ajax, a partire dal prossimo giugno.

LEGGI ANCHE >>>La grande ex bussa a Mourinho, scambio più soldi: ‘scippo’ alla Juventus

Juve, addio de Ligt: erede dalla Spagna

Secondo quanto riportato da ‘Elnacional.cat’, uno dei pilastri di Carlo Ancelotti al Real Madrid potrebbe salutare a fine anno. Si tratta del brasiliano Eder Militao che agli ordini del tecnico di Reggiolo ha sfoderato prestazioni eccellenti, con il Chelsea di Tuchel in pole position. Attenzione però proprio alla Juventus che, in caso di cessione di de Ligt, avrebbe e liquidità per dare battaglia al Chelsea nella corsa a Mlitao.

Florentino Perez non chiude all’addio del difensore verdeoro, valutato almeno 60 milioni di euro. Il presidente del Real, per giugno, ha già puntato Koundè e Rudiger, che lascerà proprio il Chelsea a parametro zero.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, ora un erede di Alex Sandro: affare in Bundesliga

Situazione dunque in divenire, la Juventus resta alla finestra: Militao può essere il grande colpo per la difesa di Massimiliano Allegri.