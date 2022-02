Milan, obiettivo Muriel: l’Atalanta ha fissato il prezzo

Il Milan pensa a rinforzare la squadra in estate e prepara un nuovo colpo dalla Serie A: nel mirino c’è Muriel, fissato il prezzo

È tutto sommato una buona stagione quella che sta vivendo il Milan, che lotta per provare a conquistare lo scudetto e al momento è in vetta alla classifica a pari punti con il Napoli. I rossoneri hanno collezionato qualche passo falso di troppo nell’ultimo periodo ma nonostante ciò tutto è ancora possibile.

Calciomercato Milan, obiettivo Muriel per l’attacco: l’Atalanta lo lascia andare per 15 milioni di euro

Il Milan lotterà fino alla fine del campionato per restare in vetta ma intanto pensa anche alle mosse da attuare per il futuro. Nel reparto avanzato l’età media è troppo alta e per questo si lavora per effettuare delle modifiche nella prossima estate: un obiettivo può essere Luis Muriel.

Il calciatore colombiano non sta vivendo un’annata al top come un anno fa, ma nonostante ciò resta comunque un calciatore affidabile e di qualità. Gli infortuni non lo stanno aiutando ma presto potrebbe esserci un altro ritorno in campo. Il Milan si prepara per l’offerta e, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, l’Atalanta sarebbe pronta a chiedere 15 milioni di euro per la cessione.

Ibrahimovic e Giroud non rappresentano delle garanzie e per questo Luis Muriel potrebbe essere il rinforzo giusto per dare maggiore vivacità all’attacco.