Juventus, il bianconero delude ancora: “Non sa giocare a calcio”

Ancora una prestazione sottotono da parte della Juventus, fortunata a trovare la vittoria grazie all’autorete di Venuti

Allegri può essere contento per il risultato positivo della Juventus nella semifinale d’andata di Coppa Italia, ma la prestazione non è stata delle migliori.

Così lo stesso giornalista Tony Damascelli ha analizzato la prestazione dell’attaccante bianconero, Kean, schierato da Massimiliano Allegri. Ai microfoni di Radio Radio ha svelato: “Il ragazzo non sa giocare a calcio, gioca a pallone. Non vede le cose che bisognerebbe fare. E’ sempre con la testa bassa”. Poi ha aggiunto: “Fisicamente potente, sa difendere il pallone, ma tutto il resto. Kean è un buon giocatore, punto. Un giocatore assolutamente normale: ha 22 anni, ma temo che quando ne avrà 28-29 lo si aspetterà ancora”.

Juventus, Kean deludente con Allegri

Dopo l’addio improvviso di Cristiano Ronaldo, la Juventus ha riportato a casa Moise Kean, protagonista di una buona stagione con la maglia del PSG. Il suo rendimento non è stato esaltante con quattro reti messe a segno in 21 presenze in Serie A: con l’arrivo di Vlahovic Allegri l’ha impiegato sempre di meno dandogli così l’opportunità in Coppa Italia. Il Ct dell’Italia, Roberto Mancini, l’ha tenuto anche spesso in considerazione per le varie convocazioni, ma non sarà chiamato per le prossime sfide della Nazionale in programma a fine marzo per i play off in vista del Mondiale in Qatar.