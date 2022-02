Juventus ed Inter avvisate: pronta l’offerta per il gioiello

Una possibile sorpresa all’orizzonte per Inter e Juventus, in vista del prossimo calciomercato estivo: spuntano le cifre

Dopo il passo falso nel Deby della Molte contro il Torino, la Juventus di Massimiliano Allegri si ritrova nuovamente a rincorrere per tentare di conquistare, a fine stagione, un posto per la prossima Champions League. Situazione differente per l’Inter di Inzaghi che domani affronterà il Sassuolo, dopo la batosta europea contro il Liverpool. Dal campo al calciomercato, i destini di bianconeri e nerazzurri potrebbero incrociarsi nella prossima sessione estiva.

Diversi i nomi che sono ventilati nelle scorse settimane e che rimangono in cima alle liste di Cherubini e Marotta. In tal senso, però, dalla Spagna arrivano pessime notizie per uno dei profili che maggiormente piace a Inter e Juventus in vista della stagione 2022/23. Secondo quanto riportato da ‘Sport.es’, infatti, il Barcellona sarebbe pronto a soffiare il gioiello alle big di Serie A.

Svolta Angeliño, beffa per Inter e Juventus

Il portale spagnolo sottolinea come tra le priorità del club di Laporta vi sia l’arrivo di un nuovo terzino sinistro e, oltre a Grimaldo e Gaya, il nome che può davvero avvicinarsi alla firma con il Barcellona è quello di Angeliño.

Il laterale vorrebbe da tempo tornare in Spagna è stato fino ad ora grande protagonista con la maglia del Lipsia e a giugno potrebbe cambiare aria. Ci hanno pensato Inter e Juventus ma i blaugrana sembrerebbero pronti a farsi avanti, accontentando le richieste del club tedesco.

28 presenze con 1 rete e 8 assist vincenti per il terzino del Lipsia, valutato 30 milioni di euro. L’offerta dei catalani potrebbe quindi sbaragliare la concorrenza: Juventus ed Inter rischiano di veder sfumare la pista che porta ad Angeliño, il giocatore vuole solo il ritorno in Spagna.