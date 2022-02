Vuole solo la Spagna: Juventus e Inter, il messaggio è chiaro

Juventus e Inter continuano a lavorare sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione: vuole soltanto la Liga

Novità importanti per Juventus e Inter che pensano sempre ad incrementare il tasso tecnico delle loro rispettive rose.

Le due big d’Italia vogliono arrivare così in estate con un progetto già pronto per il futuro. Uno degli obiettivi di mercato sarebbe il laterale del Lipsia, Angeliño, con la società nerazzurro che ci ha provato in passato più di tutte. Il club tedesco chiede circa 50 milioni di euro: così l’affare è saltato con l’Inter che ha prelevato subito Gosens dall’Atalanta.

Il suo contratto con il Lipsia scadrà nel 2025, ma lo stesso laterale del Lipsia vorrebbe riavvicinarsi a casa vista la lontananza dalla famiglia.

Calciomercato Juventus e Inter, Angeliño vuole la Spagna

Il galiziano ha rivelato ai microfoni di Kicker il suo punto di vista in ottica anche futura: “Mi manca la mia famiglia, il calcio è sempre stata la mia priorità. Ma ora con un piccoletto a casa, le dinamiche cambiano. Mi manca vederlo crescere”. Così lo stesso giocatore del Lipsia potrebbe pensare a sposare un progetto delle big della Spagna, come Barcellona e Real Madrid, sempre alla ricerca di idee per il futuro più roseo. Il club madrileno sarebbe sul punto di preparare l’assalto definitivo a lui per rinforzare la corsia mancino dopo l’addio in estate di Marcelo.