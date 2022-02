Juventus, de Ligt tra permanenza e addio: spunta l’indizio

Il destino del difensore Matthijs de Ligt è in bilico tra permanenza e addio alla Juventus: spunta un indizio, possibile segnale sul futuro

Si può dire che Atalanta-Juventus ha rispettato le attese. Il secondo big match della 25esima giornata – che si chiuderà stasera con Spezia-Fiorentina – ha regalato non poche emozioni ed è stato combattuto fino all’ultimo, anche se il punteggio povero di gol trae in inganno. La ‘Vecchia Signora’ è riuscita ad acciuffare la ‘Dea’ in extremis, a detta di molti meritatamente, conquistando un punto significativo in ottica corsa Champions.

Va detto che comunque ci si aspettava di più dalla truppa al gran completo di Allegri, soprattutto viste le numerose assenze dei bergamaschi (Zapata su tutti). La prestazione nel complesso non è stata negativa, ma il pari firmato Danilo è arrivato soltanto nei minuti di recupero della ripresa. La distanza in classifica tra le due dirette concorrenti al quarto posto è rimasta dunque di 2 punti e per il momento può bastare ai torinesi. Da qui in avanti, però, eventuali altri scivoloni potrebbero rivelarsi fatali, con gli uomini di Gasperini che devono ancora recuperare una partita. Parallelamente la dirigenza lavora in sede di calciomercato già proiettata alla prossima campagna di trasferimenti. A tal proposito, continua a tenere banco il futuro incerto di Matthijs de Ligt.

Calciomercato Juventus, futuro de Ligt: indizio social

Il potente procuratore dell’olandese, Mino Raiola, di recente aveva ammesso: “È pronto per un nuovo passo, credo lo pensi anche lui“. Parole che hanno accesso improvvisamente i dubbi sul destino di de Ligt, aumentando le voci su un possibile trasferimento in estate. Il gioiello classe ’99, non a caso, è nel mirino di diverse big europee, come Barcellona e Chelsea. Intanto spunta un curioso indizio social: l’ex Ajax ha postato su Instagram un video con la fidanzata in cui cantano L’italiano di Toto Cutugno, per festeggiare il giorno di San Valentino.

Che possa essere un segnale della sua voglia di restare in Italia? Lo scopriremo solo vivendo, per citare un altro colosso della musica nostrana. Il club di Agnelli, in ogni caso, sta pensando di cautelarsi con un rinnovo ‘tattico’ (contratto in scadenza nel 2024), per evitare il rischio di una dolorosa perdita a basso prezzo o addirittura a parametro zero. De Ligt, tra una nota e l’altra, dovrà prendere una decisione definitiva.