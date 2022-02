Occhio Juve, Ancelotti lo vuole al Real Madrid: arriva gratis

Il Real Madrid ostacola la Juventus nella corsa al difensore e punta un colpo a parametro zero

La Juventus ormai da tempo è a caccia di un difensore che possa rinforzare il reparto. L’età di Bonucci e Chiellini obbliga la società a cercare alternative valide e soprattutto la situazione di De Ligt è ancora in bilico e sono concrete le possibilità che a fine stagione l’olandese lasci Torino.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, Pinamonti stravolge tutto: ora che succede

Per tutte queste ragioni la Juventus si sta guardando attorno e ha già messo nel mirino diversi difensori molto ambiti in Europa: da Araujo del Barcellona a Rudiger del Chelsea. Grandi nomi contesi anche da altri club italiani. Un altro obiettivo dei bianconeri è il classe ’95 Jason Denayer. Il 26enne belga milita nell’Olympique Lione con cui ha realizzato 3 gol in 14 partite di Ligue1. Giocatore duttile che predilige il ruolo di difensore centrale, in scadenza con il club francese a fine stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘AS’, però, Denayer sarebbe finito anche nel mirino del Real Madrid.

Il Real Madrid sfida la Juve per Denayer

La squadra capitanata da Carlo Ancelotti necessita un rinforzo in difesa e punta ad un’altra operazione a parametro zero, come quella che ha portato David Alaba dal Bayern Monaco. Florentino Perez intende perseguire la pista Denayer e questo potrebbe complicare notevolmente i piani della Juventus.

Il colpo sarebbe sì a costo zero ma l’ingaggio che potrebbe garantire il Real al giocatore supererebbe le possibilità della Juventus, senza contare che difficilmente un giocatore riesce a dire no alla chiamata del Real Madrid. Si prospetta un duello di mercato molto interessante in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.