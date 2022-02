Svolta de Ligt per la Juventus, l’accordo che stravolge il calciomercato

Il futuro di de Ligt è sempre in bilico: il difensore olandese è sempre al centro di numerose suggestioni di calciomercato

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato arrivando così ad idee importanti tra cessioni ed acquisti.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il Barcellona vorrebbe a tutti i costi rinforzare il reparto difensivo di Xavi. Uno dei primi nomi sarebbe proprio il centrale olandese de Ligt, che è stato accostato anche al club blaugrana prima del suo trasferimento a Torino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, il retroscena: “L’Inter lo aveva preso”

LEGGI ANCHE >>> Juventus, de Ligt tra permanenza e addio: spunta l’indizio

L’edizione di TuttoSport ha rivelato come la Juventus possa anche pensare di rinnovare il suo contratto fino al 2025 riducendo anche la clausola da 120 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, de Ligt e la scelta definitiva

Nelle ultime ore sui social lo stesso centrale bianconero ha pubblicato un filmato insieme alla sua dolce metà cantando canzoni in italiano. Lui si sente ormai perfettamente a casa dopo un periodo di ambientamento. Allegri si fida di lui anche a causa delle condizioni non ottimali di Giorgio Chiellini, sempre alle prese con infortuni. Nei prossimi mesi così il giocatore olandese dovrà prendere una decisione definitiva per essere così protagonista a livello europeo confermandosi uno dei migliori al mondo. Al momento vorrebbe continuare a vestire la casacca bianconera, ma tutto può cambiare in tempi molto rapidi.