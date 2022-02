Juventus, ora un erede di Alex Sandro: affare in Bundesliga

Chiuso un calciomercato invernale da assoluta protagonista, la Juventus è al lavoro per quello della prossima estate. Tra gli obiettivi il dopo Alex Sandro

La Juventus è stata la regina del calciomercato invernale, vedi il grande colpo Vlahovic ma anche l’arrivo del ‘funzionale’ Zakaria, quello in prospettiva di Gatti e i movimenti in uscita, ma si prepara ad esserlo anche di quello della prossima estate. In tal senso uno degli obiettivi è/sarà l’erede di Alex Sandro.

Il classe ’90, ora positivo al Covid-19, è in evidente parabola discendente come dimostra il deludente rendimento delle ultime due annate e mezzo. I bianconeri vogliono liberarsene pure perché ha un ingaggio alto, circa 10 milioni di euro lordi a fronte di un contratto che termina a giugno 2023.

Proprio perché in scadenza a breve, la società presieduta da Andrea Agnelli potrebbe cederlo per poco meno di 8-10 milioni di euro. Il 31enne di Catanduva vanta estimatori in Premier League e Spagna, nella finestra invernale ci sono stati diversi rumors a proposito di un interesse nei suoi confronti da parte del Barcellona.

Per la sua eredità, Cherubini e soci potrebbero ‘guardare’ in Bundesliga, nella fattispecie puntare dritto su Angelino, spagnolo in forza al Lipsia. Sul taccuino anche dell’Inter, perlomeno fino all’affondo per Gosens, il 25enne ex City ha però una valutazione altissima: ieri ‘As’ ha parlato di una richiesta di 50 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, 35 milioni per Angelino. Due alternative allo spagnolo

In questi mesi la dirigenza juventina potrebbe provare a limare il prezzo, cercando di scendere a una cifra più ragionevole, diciamo intorno ai 30-35 milioni bonus inclusi. Di tale portata può essere l’offerta finale della Juve, la quale in alternativa potrebbe prendere in considerazione il nome di Wijndal, capitano dell’Az Alkmaar rappresentato da Raiola, e di Emerson Palmieri del Chelsea quest’anno in prestito con diritto di riscatto (difficile che venga esercitato) al Lione.