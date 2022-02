Juventus avvisata, si lavora al ritorno: c’è il sì del presidente

Il calciomercato estivo può vedere un clamoroso addio: svolta in casa Barcellona, il presidente è pronto a riabbracciare il big

Poche ore al fischio di inizio di Juventus-Torino: il Derby della Mole aprirà la 26esima giornata di Serie A. E la squadra allenata da Massimiliano Allegri non può che puntare alla vittoria, per mantenere la quarta posizione e sperare in un piazzamento in Champions League, troppo importante per quelle che saranno le operazioni di calciomercato che la ‘Vecchia Signora’ ha intenzione di attuare la prossima estate. In tal senso, dopo l’arrivo di Vlahovic, le manovre per l’arrivo di un nuovo attaccante in bianconero proseguono.

Il quotidiano ‘Sport.es’ parla di un probabile addio al Barcellona di Memphis Depay. Con l’allontanamento Di Koeman, il maggiore estimatore dell’olandese, e l’approdo di Xavi gli spazi per l’attaccante si sarebbero ridotti in maniera considerevole. Non solo per gli infortuni ma anche per le firme di Aubameynag, Adama Traorè e Ferran Torres, il destino di Depay è ormai lontano dalla Catalogna.

Juventus, addio Depay: si lavora al ritorno

La Juventus ci ha provato con forza a portare l’ex Lione a Torino, lo scorso gennaio, prima di virare su Vlahovic. Secondo ‘Le Quotidien’, Depay starebbe pensando al clamoroso ritorno al Lione. L’entourage del calciatore avrebbe già contattato la società francese.

A quanto pare, Jean-Michel Aulas prenderebbe in seria considerazione una seconda avventura di Depay al Lione. La Juventus dovrà, dunque, guardare altrove: il Lione e Depay potrebbero nuovamente convolare a nozze.

In questa stagione con la maglia del Barcellona, Depay ha accumulato 8 reti e 2 assist vincenti.