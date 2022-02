Inter, arrivano 113 milioni: super attacco, c’è anche Lukaku

L’Inter prepara la rivoluzione in attacco, tripla cessione: non solo Lukaku, le stelle sul taccuino di Marotta

L’Inter ha in mente una rivoluzione in vista della prossima stagione, con un reparto in particolare che potrebbe vivere un cambiamento importante nel prossimo calciomercato estivo. Si tratta dell’attacco, sul quale Marotta sta già pianificando una serie di operazioni decisamente inattese. Dalle cessioni, con il nome di Lautaro Martinez che che continua a piacere alle big di tutta Europa. Nonostante il rinnovo, la ‘Beneamata’ ascolterà offerte da almeno 80 milioni di euro.

Il ‘Toro’ potrebbe non essere l’unico a salutare: Joaquin Correa non ha convinto a pieno ed è per questo che per circa 23 milioni, potrebbe già dire addio all’Inter dopo una sola stagione. Infine, Alexis Sanchez che con ogni probabilità sarà il primo a cambiare maglia tra le punte nerazzurre: il cileno, valutato 10 milioni, è in scadenza l’anno prossimo e nonostante le recenti buone prestazioni, non è una priorità per Inzaghi.

Inter, in attacco si cambia: i quattro sogni di Marotta

113 milioni da reinvestire per cambiare pelle all’attacco dei campioni d’Italia: tra i sogni, resta chiaramente quello legato al grande ritorno di Romelu Lukaku. Il belga non ha mai nascosto il suo desiderio di lasciare il Chelsea e ritornare a Milano: ‘Big Rom’, però, non sarebbe il solo grande nome in cima alla lista di Marotta. C’è chiaramente anche Gianluca Scamacca, ormai da tempo segnato in rosso, per affiancare e all’occorrenza sostituire in futuro Edin Dzeko.

Piace il prodigio del Lille Jonathan David mentre sullo sfondo resta la ghiotta occasione legata a Paulo Dybala. La ‘Joya’ è in scadenza con la Juventus e Marotta sogna da mesi lo scippo a zero alla ‘Vecchia Signora’.

Inzaghi può dunque iniziare a sognare un nuovo fortissimo attacco a sua disposizione per il 2022/23: da Lukaku e Dybala fino a Scamacca e David, l’Inter è pronta a cambiare pelle in avanti.