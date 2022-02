Juventus, doppio sacrificio per il colpo a centrocampo: lotta con l’Inter

La Juventus pianifica le mosse per il prossimo calciomercato ed è pronto il nuovo colpo a centrocampo: doppio sacrificio

È una stagione particolare quella che sta vivendo la Juventus, che lavora per rinforzarsi e soprattutto per rialzarsi dopo un avvio complicato. I bianconeri lottano per ottenere il quarto posto in classifica che vale la qualificazione alla prossima Champions League, ma il pari di ieri con il Torino non aiuta e non saranno più concessi passi falsi.

Calciomercato Juventus, doppio addio a centrocampo: si apre all’arrivo di Tielemans o Frattesi

I bianconeri hanno effettuato già diversi cambi nel calciomercato di gennaio ma non dovrebbero fermarsi con i nuovi innesti: a giugno infatti sono previsti nuovi colpi per rinforzarsi ulteriormente. In particolare bisogna muoversi per trovare elementi diversi a centrocampo, visto che sembra essere il reparto che ha maggiori difficoltà.

Per i prossimi mesi potrebbero esserci due addii, ovvero quello di Rabiot e quello di Arthur. Entrambi sono arrivati per dare una svolta alla Juventus ma hanno deluso le attese, per questo potrebbero partire in caso di offerte. Le due cessioni finanzierebbero l’ingresso di un nuovo calciatore e l’assalto potrebbe essere su Tielemans o Frattesi.

Quest’ultimo sta facendo molto bene con il Sassuolo e ha ancora ampi margini di crescita: sulle sue tracce però c’è anche l’Inter.