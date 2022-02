Juventus, ancora critiche ad Allegri dopo il pari: “Senza gioco”

Ancora un pari per la Juventus nel derby di Torino dopo l’Atalanta: ora testa alla Champions League, critiche ad Allegri

Sarà un’impresa ardua per la Juventus per arrivare tra i primi quattro posti in classifica: due punti su sei con due pareggi tra Atalanta e Torino.

Atalanta e Lazio proveranno a rientrare nella corsa Champions fino alla fine con Milan, Inter e Napoli che si giocheranno le prime tre posizioni. La Juventus non ha convinto con una super prestazione della compagine granata, guidata da Ivan Juric. Una prova sontuosa da parte del centrale brasiliano Bremer che è riuscito così ad essere protagonista ancora una volta contro Vlahovic, che ha toccato pochi palloni durante la sfida nel derby di Torino.

Juventus, critiche per Massimiliano Allegri

Così il giornalista Paolo Bargiggia ha svelato sul suo profilo Twitter: “Allegri soddisfatto anche per un solo punto alla guida della Juventus super rinforzata a gennaio mi convince sempre meno. Perché la squadra che lui allena continua a giocare male per il livello e la storia del club”. Sulla stessa lunghezza il giornalista Fabio Ravezzani che ha espresso il suo punto di vista: “Juve senza. Senza gioco, senza grinta, senza lucidità, senza attacco, senza difesa in campo ma anche senza difesa dalle accuse che le vengono rivolte dai tifosi”. La Juventus dovrà così recuperare forze in vista della Champions League per continuare ad essere protagonista in campo internazionale.

