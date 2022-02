Calciomercato, il Milan rilancia: ‘colpo’ da Madrid | Adesso cambia tutto

Il Milan pianifica con largo anticipo la prossima sessione estiva di calciomercato: adesso Maldini può accelerare

È stata una serata memorabile per il Milan di Stefano Pioli. La vittoria, in rimonta, nel Derby della Madonnina contro l’Inter rilancia le ambizioni del ‘Diavolo’ che torna prepotentemente in corsa per lo scudetto. Un punto di distacco dalla squadra di Simone Inzaghi, che conta comunque un match in meno ancora da giocare rispetto ai rossoneri. Maldini e Massara valutano già quelle che potrebbero, da giugno, essere le prossime idee di calciomercato per tenere ai vertici della Serie A la squadra di Pioli.

LEGGI ANCHE >>>Rottura totale con Ancelotti: Inter-Milan anche sul mercato

Ecco quindi che dalla vittoriosa serata di San Siro, oltre allo strepitoso Giroud, esce lucidato a nuovo uno dei ‘big’ rossoneri che nelle ultime settimane aveva sfornato non poche prestazioni deludenti. Si tratta di Brahim Diaz, entrato al 13′ della ripresa al posto di Franck Kessie e che ha, di fatto, spaccato la partita. Lo spagnolo ha dato nuova energia alla trequarti, propiziando insieme a Giroud una rimonta che ha fatto felice Stefano Pioli ed il popolo milanista.

LEGGI ANCHE >>>Milan fuori causa, lo prende la Juventus: tutta ‘colpa’ di Mendes

Milan-Brahim Diaz, aria di riscatto: la situazione

Adesso, però, ci sarà da discutere del futuro del fantasista che resta di proprietà del Real Madrid. Il numero 10 rossonero, dopo alcune settimane di difficoltà, è tornato quindi a brillare ed il Milan valuta seriamente il riscatto dai ‘Blancos’. Dal prestito biennale oneroso (3 milioni) il folletto spagnolo potrebbe essere riscattato da Maldini per una cifra vicina ai 22 milioni di euro: attenzione però anche al possibile controriscatto da parte del club di Perez, già fissato a quota 27 milioni.

Tutto definito nei numeri, sembra definirsi col passare delle settimane anche la volontà del Milan di tenersi stretto Brahim Diaz che ieri ha preso per mano il ‘Diavolo’, con un cambio di passo che ha portato alla svolta nella remuntada nel derby.

LEGGI ANCHE >>>Addio Milan, indizio sul futuro di Ibrahimovic: tripla ipotesi shock

Maldini e Massara, dunque, tornano a pensare con decisione al riscatto del classe 1999 che, in stagione, ha collezionato 26 presenze con 4 reti e 4 assist vincenti.