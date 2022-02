Rottura totale con Ancelotti: Inter-Milan anche sul mercato

Nuovo derby tra Inter e Milan, stavolta sul mercato. Nel mirino l’attaccante del Real Madrid

Dopo il derby ‘scudetto’ di campionato, Inter e Milan sono pronte a sfidarsi sul mercato. L’età degli attaccanti – Dzeko, Giroud e Ibrahimovic -, induce i due club alla ricerca di un giovane bomber. L’occasione potrebbe arrivare dall’esubero del Real Madrid, poco impiegato dal tecnico.

Si tratta di Luka Jovic, attaccante in forza al Real Madrid. In questa stagione Carlo Ancelotti lo ha schierato con il contagocce, concedendogli 15 presenze per un totale di soli 432 minuti sul campo di gioco. La rottura tra l’allenatore ed il centravanti serbo è avvenuta in occasione del match di Coppa del Re tra Real e l’Athletic Bilbao: le Merengues non sono riuscite a sbloccare la partita ed alla fine sono capitolate con il gol di Alex Berenguer (ex Torino) allo scadere. Nonostante ciò, Luka Jovic è rimasto in panchina e non ha giocato neanche un minuto. Secondo le indiscrezioni di ‘Elgoldigital.com’, la situazione è davvero complicata, tanto da indurre la società ed il giocatore a cercare una soluzione per la prossima stagione.

Calciomercato, derby tra Inter e Milan per Jovic del Real Madrid

Il trascorso di Jovic a Madrid non è stato dei migliori, sono soltanto 3 le reti realizzate in 47 partite. Tutto lascia intendere che il 25enne serbo possa cambiare maglia, nonostante abbia un contratto fino al 30 giugno 2025. Inter e Milan sarebbero pertanto pronte a sfidarsi in un altro derby, stavolta di mercato.

La trattativa potrebbe sbloccarsi nella prossima finestra di calciomercato. Il Milan è in vantaggio poichè Pioli potrebbe concedere a Jovic una maglia da titolare, differentemente da quanto potrebbe accadere all’Inter, dove Lautaro Martinez e Dzeko continuano a macinare gol.