Addio Milan, indizio sul futuro di Ibrahimovic: tripla ipotesi shock

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan non è ancora stato scritto: spunta l’indizio che può portare alla clamorosa decisione



In attesa di scendere in campo nel derby della Madonnina, il Milan deve fare i conti con il futuro di Zlatan Ibrahimovic, in scadenza tra meno di sei mesi con la società di Elliott. Contro i nerazzurri non ci sarà, per l’ennesimo infortunio che sta compromettendo buona parte della stagione della punta svedese. Un situazione delicata che, nelle prossime settimane, rischia di vedere un clamoroso colpo di scena. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il rapporto tra Zlatan Ibrahimovic ed il Milan potrebbe registrare, già in Primavera, novità rilevanti.

Il gigante di Malmoe, come già detto, è in scadenza il prossimo 30 giugno ed il suo rinnovo con la società di via Aldo Rossi rischia di complicarsi. I continui infortuni che ne stanno pesantemente condizionando la presenza in campo e i 41 anni che l’attaccante compirà il prossimo ottobre, possono diventare campanelli d’allarme per il prosieguo della carriera di Ibrahimovic in Serie A.

Addio Milan, tripla ipotesi per Ibrahimovic

Tra poco più di un mese, dunque, le parti torneranno a discutere del futuro dello svedese per contrattare l’eventuale rinnovo. Il Milan, come anticipato, terrà conto di età e condizione fisica dell’attaccante. Sull’addio di Ibrahimovic spunta un indizio che può regalare una tripla pista per l’addio della punta ai colori rossoneri. I bookmakers, negli ultimi giorni, hanno drasticamente abbassato la quota per il ritiro del giocatore a fine stagione.

Ipotesi che viene affiancata anche dal possibile ritorno in Svezia, per tenersi in forma, in caso di qualificazione ai Mondiali della sua nazionale. Infine, non è da escludere lo sbarco in Qatar nel 2022, come ultima tappa della strepitosa carriera di Ibrahimovic che, dunque, potrebbe davvero lasciare la Serie A ed il Milan a partire dal 1 luglio.

Riflessioni in corso in casa Milan dopo l’ultimo stop dello svedese: l’attacco del ‘Diavolo’ potrebbe, in estate, vedere un nuovo ‘padrone’.