Calciomercato, l’addio di Lukaku fa sognare il Chelsea: scambio in attacco

Romelu Lukaku sta deludendo con il Chelsea e potrebbe diventare la ‘pedina’ di un clamoroso scambio

Archiviata la sosta per le nazionali, i campionati europei sono pronti a ripartire. In Italia, si infiamma la lotta scudetto con il derby di Milano, mentre in Premier League è molto più accesa la lotta per la Champions League che quella per lo scudetto. Chelsea e Liverpool sono indietro di 10 e 9 punti dal Manchester City, ormai in fuga.

In estate, il club londinese aveva sborsato 115 milioni di euro per Romelu Lukaku, sperando di poter colmare il gap con la squadra di Guardiola. La classifica dice altro e lo stesso attaccante belga ha deluso le aspettative: 5 gol in Premier e 2 in Champions League su un totale di 20 partite, numeri lontani da quelli ai quali aveva abituato all’Inter. Lukaku, classe 1993, resta uno degli attaccanti più forti del panorama calcistico europeo, tanto da diventare la pedina di scambio per il colpo dell’anno.

Calciomercato, scambio Lukaku-Haaland: il Chelsea tenta il Borussia Dortmund

Il Chelsea, così come altre big europee, è rimasta impressionata dal talento di Erling Haaland. Il 21enne attaccante norvegese sta battendo tutti i record con la maglia del Borussia Dortmund: 80 reti in 83 partite ufficiali hanno fatto lievitare il prezzo del cartellino sopra i 100 milioni di euro.

Roman Abramovich, patron del Chelsea, avrebbe intenzione di proporre uno scambio alla pari ai tedeschi, puntando sul fatto di aver speso 115 milioni di euro per l’acquisto di Romelu Lukaku. Secondo il portale ‘DonBalon.com’, i Blues potrebbero sbaragliare la concorrenza di Real Madrid e Manchester City in quanto i due club non hanno a disposizione un attaccante del peso di Lukaku da offrire come contropartita.