Ancelotti fa sul serio, assalto Real: proposto lo scambio al Milan

Il Real Madrid ha puntato forte un calciatore in forza al Milan per l’estate: Ancelotti fa sul serio, proposto lo scambio al club rossonero

Manca sempre meno a Inter-Milan. Il derby della Madonnina sarà il big match della 24esima giornata di Serie A e andrà in scena domani alle ore 18:00. Uno scontro certamente molto complicato per i rossoneri, che sa di chiamata da dentro o fuori in ottica scudetto. La distanza attuale tra le cugine è di 4 punti e con un successo la ‘Beneamata’ salirebbe a +7 (in attesa di recuperare la gara di Bologna).

In caso di sconfitta, la matematica terrebbe comunque a galla il ‘Diavolo’. Ma va detto che il non essere intervenuti nella sessione di calciomercato di gennaio potrebbe avere delle ripercussioni negative sul prosieguo del cammino in campionato. I tifosi sono rimasti delusi, poiché si aspettavano almeno un colpo in difesa data l’assenza di Kjaer fino al termine dell’annata. I lombardi hanno provato fino all’ultimo a strappare subito Botman e Renato Sanches, senza riuscirci. Perciò si è preferito rimandare le operazioni all’estate in modo da provare a prendere direttamente gli obiettivi principali. Nel frattempo, il Real Madrid si sarebbe fatto avanti concretamente chiedendo una pedina dello scacchiere di Pioli.

Calciomercato Milan, Ancelotti vuole Tonali: sul piatto lo scambio

Ancelotti pensa a potenziare la mediana e avrebbe bussato alla porta della sua storica ex. Il calciatore presente nella lista dei desideri dei ‘Blancos’ sarebbe Sandro Tonali. Il classe 2000 si è reso protagonista di una crescita esponenziale nel giro di qualche mese e diversi top club lo tengono d’occhio. Gli spagnoli, dal canto loro, pare abbiamo messo sul piatto il cartellino di Marco Asensio, non più centrale nei piani delle ‘Merengues’ e valutato intorno ai 30 milioni di euro.

Il Milan, però, non intende prendere in considerazione una proposta del genere. Per il suo gioiello, il cui prezzo si attesta sui 40 milioni, vorrebbe solo un’offerta cash e fuori mercato. I rossoneri, dunque, tengono duro e non cedono alle avances. Ma Tonali piace tanto ad Ancelotti e non è da escludere in futuro un nuovo tentativo. Perciò la pista non va ignorata.