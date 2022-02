L’Inter e il Milan potrebbero sfidarsi nella prossima sessione di calciomercato per Donyell Malen, centravanti del Dortmund: le ultime di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli domani pomeriggio, alle ore 18, si sfideranno in occasione del derby della Madonnina valido per la 24esima giornata del campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri, al momento al primo posto in classifica, cercheranno di infliggere il colpo del ko ai rossoneri che non stanno trovando la giusta continuità nel 2022 e potrebbero perdere il treno scudetto senza una vittoria domani a San Siro. Per affrontare questa gara così delicata, Stefano Pioli sarà costretto a fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, centravanti svedese alle prese con un’infiammazione al tendine d’achille. Non ci sarà neanche Ante Rebic, attaccante croato bersagliato in questa stagione dai guai fisici.

Al centro dell’attacco del Milan ci sarà Olivier Giroud, bomber francese arrivato nell’ultima estate di calciomercato, che deve ancora convincere al 100% dopo una prima parte di stagione piena di alti e bassi. Sull’altra sponda del naviglio c’è l’Inter di Simone Inzaghi che sarà senza Joaquin Correa, ma che potrà contare sul nuovo acquisto Felipe Caicedo e sui punti fermi della rosa: Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. In vista della prossima estate però, Inter e Milan potrebbero sfidarsi proprio per un attaccante in sede di calciomercato, e non stiamo parlando di Gianluca Scamacca.

Calciomercato Inter e Milan, sfida per la punta

Il nome caldo potrebbe essere quello di Donyell Malen, centravanti del Borussia Dortmund. Il giocatore, arrivato in Germania dal PSV, non ha trovato molto la rete in questa stagione, ma ciò è dato dalla sua enorme duttilità offensiva, visto che può agire anche come ala, ruolo in cui è stato maggiormente schierato con la maglia del club della Ruhr. Inter e Milan sono pronte a corteggiare Malen che ha un valore in sede di calciomercato di circa 30 milioni di euro ed un contratto con il Dortmund fino al 2026. In vista del suo futuro, sarà quindi decisiva la seconda parte di stagione con la maglia giallonera del Borussia che potrebbe aprire le porte a una conferma o ad un’eventuale partenza.