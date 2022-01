Ibrahimovic di nuovo ko | Scambio più cash: il Milan accelera per l’erede

Ibrahimovic si ferma ancora: nuovo stop per un problema al tendine d’Achille contro la Juventus. Maldini e Massara già al lavoro per l’erede

È terminato 0-0 l’atteso scontro diretto tra Milan e Juventus andato in scena ieri sera in un San Siro riempito da solo 5000 tifosi. Un match che ha ampiamente deluso le aspettative, privo di emozioni, e che fa sorridere solo l’Inter di Simone Inzaghi.

I nerazzurri allungano in classifica e si presenteranno al derby dopo la sosta con un vantaggio di 4 punti e una partita da recuperare, di fatto quasi un match-point per eliminare la squadra di Pioli dalla corsa scudetto. La pessima notizia per il Milan è però il nuovo stop di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese è stato sostituito nel primo tempo dopo aver accusato un problema al tendine d’Achille. C’è apprensione per le sue condizioni e, anche al netto dell’infortunio, in casa rossonera ci si interroga già sull’attaccante del futuro. Ecco il possibile colpo per la prossima stagione.

Calciomercato Milan, il possibile assalto a Isak

Tra i nomi accostati al club rossonero c’è anche quello di Alexander Isak, nuovo talento svedese di proprietà della Real Sociedad. Il connazionale di Ibra, accostato anche alla Juventus, è già sui radar di diverse big europee e destinato al grande salto a partire dalla prossima sessione estiva di calciomercato. Un tentativo potrebbero farlo anche Maldini e Massara: il classe 1999 è valutato circa 35-40 milioni di euro dalla Real Sociedad, con il Milan che potrebbe aggiungere ad un’importante cifra cash (almeno 25-30 milioni di euro) anche il cartellino di Samu Castillejo. L’esterno spagnolo è in uscita ed è stato già vicino al ritorno in Liga. L’attacco rossonero potrebbe ancora parlare svedese.