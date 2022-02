Inter-Milan, Pioli in conferenza: svelate le condizioni di Ibrahimovic e Rebic

Alla vigilia del derby contro l’Inter, Stefano Pioli in conferenza stampa rivela le difficoltà del Milan: le condizioni di Ibrahimovic e Rebic

Terminata la pausa per gli impegni delle Nazionali, il Milan torna ad affrontare la corsa scudetto, dove al momento la distanza dall’Inter capolista è di quattro punti, ma i nerazzurri devono recuperare una partita.

Domani alle 18 andrà in scena a San Siro il derby tra Milan e Inter, con i rossoneri che dovranno salire sull’ultimo treno per avvicinarsi ai ‘cugini’ interisti. Come di consueto oggi Stefano Pioli si è presentato in conferenza stampa. Il tecnico rossonero ha così parlato dell’importanza della partita di domani e non solo. Svelate anche le condizioni di Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic.

Inter-Milan, Pioli allo scoperto: Ibrahimovic e Rebic non ci saranno

In conferenza stampa Stefano Pioli ha parlato del derby di domani contro l’Inter svelando: “Domani dovremo cercare la qualità che ci è mancata contro la Juventus. Questa partita pesa tanto, ma vogliamo vincerla”.

Poi esce allo scoperto sulle condizioni di Ibrahimovic e Rebic e scioglie tutti i nodi: “Sia Zlatan che Ante non ci saranno. Però Tomori ci sarà, ma difficilmente dall’inizio. Il ginocchio non si è gonfiato, gli vanno fatti i complimenti. Per quanto riguarda Rebic, ha un trauma alla caviglia e non si è ancora ripreso”. Poi su Kessie e Giroud rivela: “Franck sta bene, in ottime condizioni. Da lui mi aspetto molto. Olivier è un giocatore intelligente e completo. Sa riempire l’area di rigore e fare da raccordo”. Infine sul neo acquisto Lazetic afferma: “È disponibile e volenteroso, con un carattere forte. Domani ci sarà. Ha grandi mezzi fisici e ottima tecnica”. Dunque il clima per il derby di domani si fa rovente, ma Stefano Pioli dovrà far fronte a diverse assenze.