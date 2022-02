Inter-Milan, Inzaghi: “Periodo stimolante, Lautaro sta bene”

Inter-Milan è alle porte, si scende in campo sabato alle 18.00. A presentare il match per i nerazzurri mister Inzaghi in conferenza stampa

Si avvicina il momento del derby. Appuntamento domani sera alle 18.00 a San Siro per Inter-Milan, sfida valida per la corsa scudetto tra nerazzurri e rossoneri. Di mezzo anche il Napoli di Luciano Spalletti che dovrà affrontare in trasferta il Venezia, provando ad approfittare dello scontro diretto tra le cugine milanesi per rubare punti importanti ed avvicinare il primo posto.

Ma l’attenzione dell’allenatore del ‘biscione’ Simone Inzaghi è tutta rivolta al proprio percorso da qui al termine della stagione. Nella conferenza stampa di presentazione del match ha infatti detto: “Sarà un periodo intenso e stimolante, affrontare così tante avversarie di prestigio di fila. Il derby è molto sentito e ne siamo consapevoli. Siamo concentrati e spero i ragazzi abbiano la mente libera. Abbiamo visto cos’è successo all’andata quando noi eravamo a -7: abbiamo recuperato tutto il gap. Sappiamo cos’è il derby per i tifosi, ma mancano quindici partite e 45 punti da giocarsi. E’ tutto da vedere”.

Inter-Milan, Inzaghi: “Lautaro il nostro rigorista”

L’allenatore ex Lazio ha anche commentato il mercato invernale: “Abbiamo ottimi dirigenti e un grande presidente che in questo momento è insieme a noi fisicamente. Abbiamo inserito due calciatori che possono aiutarci. Per Gosens ci vorrà un po’ di tempo, ma è un ottimo acquisto. Caicedo l’ho allenato, c’era questa possibilità combinata alla voglia di Sensi di giocare con continuità e perciò sono contento”. Su chi tirerà i rigori: “Conoscete la nostra lista. Lautaro è il rigorista principe, ma ci sono anche Calhanoglu e Perisic“. Sul discorso classifica: “Penso sia molto veritiera. Ci sono Milan, Atalanta, Napoli e Juventus che in estate era la mia favorita e negli ultimi due mesi sta facendo un grandissimo percorso e in più ha fatto un grande mercato. Ci sono ancora tanti punti a disposizione”.

E sui rivali rossoneri: “Dopo il match d’andata hanno avuto una leggera flessione complici gli infortuni. Conosco Pioli, so quanto è preparato, da Empoli in poi hanno fatto ottime partite. Come noi hanno avuto difficoltà per il campo di San Siro, ma ora è stato rizollato”. Infine ha aggiunto: “Lautaro l’ho visto nel suo lavoro parziale abbastanza bene, Sanchez mi ha rassicurato che sta nel migliore dei modi e lo vedrò oggi. Mancano Gosens e Correa che dopo due settimane è sereno e spera di accelerare il suo rientro in campo”.