Zaniolo-Juventus: ecco le possibili contropartite per la Roma

Zaniolo-Juventus: le tre possibili contropartite per convincere Mourinho e la Roma. Tutte le cifre i dettagli

“No, non posso garantire che nella prossima stagione Zaniolo giocherà nella Roma e non può nessuno”. Sono bastate queste poche parole di Tiago Pinto per far riesplodere rumors e indiscrezioni di calciomercato sul futuro del talento giallorosso.

E sul rinnovo del giocatore il direttore sportivo della Roma ha chiosato così: “Ricordo che una settimana dopo il mercato estivo la situazione era la stessa con i giocatori che dovevano rinnovare. Questo è il momento in cui tutti noi dobbiamo aiutare il mister per i risultati e migliorare il nostro lavoro. Con il tempo parleremo, ma adesso non è il momento di parlare di mercato e rinnovi”. Come noto, Zaniolo è in cima alla lista della Juventus e l’annuncio di Tiago Pinto ha aperto nuovi scenari in vista dei prossimi mesi. Si parla già del possibile assalto estivo del club bianconero: ecco le possibili contropartite per convincere Mourinho e la Roma.

Calciomercato Juve, colpo Zaniolo: le possibili contropartite

Un bianconero già accostato alla Roma nella sessione invernale di calciomercato è Arthur. Il centrocampista brasiliano è in bilico alla Juventus e non vuole perdere i Mondiali in Qatar. Nella capitale avrebbe sicuramente maggiori garanzie ma il grande ostacolo è rappresentato dal suo ingaggio. Un altro giocatore della Juventus già accostato ai giallorossi è Daniele Rugani: il difensore ha una valutazione di massimo 10 milioni di euro e un ingaggio alla portata della Roma. Infine, per arrivare a Zaniolo la dirigenza bianconera potrebbe sacrificare anche Weston McKennie, il profilo più interessante per Mourinho. L’americano è attualmente valutato circa 30 milioni e abbasserebbe di molto il conguaglio economico da destinare al club giallorosso. Si profilano mesi piuttosto caldi anche sull’asse Roma-Torino.