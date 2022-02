Juventus scatenata sul mercato, ‘scippo’ a Inter e Milan: scambio più cash

Alla vigilia della ripresa del campionato, si accende la lotta per il difensore del Torino conteso da Juve, Inter, Milan

Archiviata la sessione di calciomercato, cresce l’attesa per la ripresa della Serie A. Nella 24esima giornata, spiccano il derby scudetto Inter-Milan e l’esordio di Vlahovic in bianconero in occasione di Juventus-Verona.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il big potrebbe partire | L’ombra di Xavi

I rossoneri sono obbligati a vincere per rimanere in scia ai cugini, considerando la distanza di quattro lunghezze e la partita che l’undici di Simone Inzaghi dovrà recuperare con il Bologna. La Juventus invece, è chiamata alla vittoria per riscattare il ko del Bentegodi dell’andata e continuare a pressare l’Atalanta quarta. Intanto, Cherubini potrebbe sorpassare le milanesi per l’acquisto di Bremer, talentuoso difensore in forza al Torino: pronta la contropartita Luca Pellegrini.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il big potrebbe partire | L’ombra di Xavi

Assalto a Bremer, la Juventus supera Inter e Milan: offerti Pellegrini più cash

Il derby di Milano si gioca sul campo e sul mercato. Entrambi i club infatti, hanno messo nel mirino il centrale del Torino Bremer, autore di un grande avvio stagionale. Il rinnovo contrattuale del brasiliano (fino al 2024), non sembra aver fermato gli assalti delle due società. L’impressione è quella che Urbano Cairo si sia voluto cautelare per evitare di perdere Bremer a parametro zero, così come sta accadendo con Belotti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta in attacco: colpaccio con lo sconto

Inter e Milan dovranno però fare attenzione all’incursione della Juventus. Cherubini e Arrivabene stanno lavorando allo scambio con Luca Pellegrini più un compenso di 18 milioni di euro.