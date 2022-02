Proposta rifiutata, la Juve sul gioiello: super scambio con de Ligt

La Juventus non smette di pensare alle prossime operazioni in entrata: il gioiello può arrivare con lo scambio

Il calciomercato invernale ha visto la Juventus di Allegri grande protagonista, con acquisti di spessore nell’immediato per tentare di risalire la classifica in Serie A. Il club bianconero non intende però fermarsi e programma quella che con ogni probabilità sarà un’estate rovente per la ‘Vecchia Signora’. In tal senso, tra le priorità dei dirigenti vi è la caccia ad un nuovo difensore centrale. Con l’età che avanza per Chiellini e Bonucci e con de Ligt che potrebbe davvero salutare Torino tra meno di sei mesi, uno dei nomi caldi per la retroguardia bianconera arriva direttamente da Barcellona.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Sport.es’, Araujo viene considerato una pedina imprescindibile da Xavi e il Barcellona, ma il destino del talento uruguagio potrebbe essere lontano dalla Catalogna. La società di Laporta vuole provare a convincere il forte difensore a firmare il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2023.

Juve, c’è Araujo: scambio con il Barcellona

Un’ipotesi che resta in piedi e tutt’altro che da scartare è, invece, l’addio il prossimo giugno. Senza il prolungamento, il club blaugrana dovrà necessariamente ascoltare le richieste per il suo talento. Da tempo c’è il Real Madrid sulle sue tracce, così come la Juventus che è vigile. La prima proposta di rinnovo è stata rifiutata ed il timore di perdere Araujo, nei pensieri del Barcellona, è tangibile.

Ecco quindi che i catalani, che seguono Matthijs de Ligt da prima che l’olandese firmasse con la ‘Vecchia Signora’, possono tornare alla carica per l’ex capitano dell’Ajax. De Ligt, che da giugno vedrà attivarsi la clausola da 125 milioni di euro nel suo contratto, viene attualmente valutato non meno di 80 milioni dalla Juventus.

Per lasciar partire il centrale, il club di Andrea Agnelli chiederebbe come parziale contropartita proprio il cartellino di Araujo, la cui valutazione si aggira intorno ai 35 milioni. In questa stagione, sono fino ad ora 24 presenze con 2 reti per il difensore sudamericano con la maglia del Barcellona.

