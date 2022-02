Milan fuori causa, lo prende la Juventus: tutta ‘colpa’ di Mendes

La Juventus potrebbe aggiudicarsi il cartellino di un importante calciatore, da tempo nel mirino del Milan: intreccio di fuoco con Mendes

Il calciomercato di gennaio è finito da ben 6 giorni, ma le società proseguono intensamente il lavoro in vista della prossima estate. Il Milan, in questo senso, è certamente uno dei club già fortemente proiettati al futuro in Serie A per quanto riguarda il fronte entrate. I tifosi rossoneri sono rimasti alquanto delusi dalla sessione invernale, visto che l’unica pedina aggiunta alla rosa di mister Pioli è stata la scommessa Lazetic.

Il ‘Diavolo’, dal canto suo, non ha voluto accontentarsi. La dirigenza ha preferito evitare di prendere subito una seconda scelta, anche in difesa nonostante il lungo stop di Kjaer. Ormai non è più un segreto: gli obiettivi principali al momento portano i nomi di Botman e Renato Sanches. Tentativo invano dei lombardi di acquistarli entrambi nella finestra di trasferimenti appena conclusa, dunque il tutto è rimandato a giugno.

Calciomercato Milan, si complica Renato Sanches: Mendes lo offre alla Juventus

Ma la carriera in rampa di lancio del centrocampista portoghese del Lille potrebbe non proseguire a Milano. I rossoneri, infatti, non sono riusciti ad accontentare le elevate richieste del calciatore su ingaggio e commissioni. Una situazione complicata, che avrebbe spinto il super agente Jorge Mendes a offrirlo alla rivale Juventus.

Si tratterebbe di un affare da 20 milioni di euro per il cartellino e 6 milioni netti per lo stipendio di Renato Sanches. La ‘Vecchia Signora’, desiderosa di potenziare ulteriormente la mediana dopo l’arrivo di Zakaria, apprezza non poco il profilo del classe ’97 e potrebbe decidere di affondare il colpo.