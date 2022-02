Juventus, occasione dal PSG: scelto il post Alex Sandro

La Juventus pianifica da subito i colpi per la prossima estate: occasione dal Paris Saint-Germain per coprire l’eventuale addio di Alex Sandro

È stata una stagione particolare fino a questo momento per la Juventus, che sperava di tornare a competere per lo scudetto ma a causa dei troppi passi falsi rimediati in questi mesi sembra essere ormai troppo dietro in classifica. Ora infatti l’obiettivo è raggiungere il quarto posto e si proverà a farlo con i nuovi acquisti di gennaio.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro può salutare: occasione Bernat

La sessione di calciomercato invernale è stata movimentata più che mai ma nonostante ciò si lavora già per programmare i colpi della prossima estate. I bianconeri dovrebbero rinforzare la fascia sinistra della difesa, dove solitamente si posiziona Alex Sandro che però sta deludendo da ormai diversi mesi.

In caso di uscita del brasiliano, nel mirino potrebbe esserci un calciatore del Paris Saint-Germain. I francesi infatti potrebbero cedere Bernat, che intanto non è stato inserito nella lista Uefa e ha ormai pochissimo spazio. Il calciatore è fuori dal progetto e potrebbe salutare in estate: può essere il rinforzo giusto per la Juventus.

I bianconeri infatti monitorano la situazione dei terzini da diverso tempo e l’estate prossima potrebbe essere quella decisiva per sostituire Alex Sandro, che veste la maglia della Juventus da oltre sei anni.