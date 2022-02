Calciomercato, pazza idea Inter: scambio inaspettato col Milan

L’Inter pensa al possibile scambio col Milan qualora Brozovic non dovesse rinnovare

L’Inter sta continuando a inserire tasselli importanti, dando continuità al progetto iniziato qualche anno fa. Gli ultimi innesti di Gosens e Caicedo sono la conferma delle ambizioni del club che sta cercando anche di trattenere i proprio calciatori chiave.

La società nerazzurra sta lavorando sui rinnovi e tra questi ci sono anche quelli dei due croati, Perisic e Brozovic. Il primo chiede un ingaggio troppo alto per le possibilità del club ma l’accordo si potrebbe trovare. Il secondo, Epic Brozo, sembra sempre più vicino al prolungamento del contratto, in scadenza a giugno 2022 ma qualora non dovesse rinnovare, lascerebbe un vuoto profondo nel centrocampo di Simone Inzaghi. Brozovic in questi ultimi anni e in questa stagione più che mai, sta dimostrando di essere indispensabile per l’Inter, il vero punto di riferimento per la manovra, colui che percorre più chilometri, un tuttocampista che ogni squadra vorrebbe avere.

Pazza idea Inter: Gagliardi per Bennacer se parte Brozovic

Sono tante le squadre in corsa per Brozovic tra cui anche il Barcellona. L’Inter è fiduciosa che il croato possa rinnovare in breve tempo ma qualora la firma non arrivasse, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino anche Ismel Bennacer. L’idea dell’Inter sarebbe quella di tentare uno scambio col Milan, inserendo Roberto Gagliardini nell’affare.

Ismael Bennacer, però, sta per rinnovare il suo contratto con i rossoneri. Il Milan comunque difficilmente accetterebbe la proposta dei nerazzurri, in quanto considera Bennacer indispensabile per gli schemi di Pioli, soprattutto se, come probabile, Franck Kessie dovesse andare via a fine stagione.