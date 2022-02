Juventus, Dybala e l’erede: triangolo con Real e Liverpool

La Juventus a fine stagione potrebbe perdere a zero Paulo Dybala: triangolo con Real Madrid e Liverpool per l’erede dell’argentino

Il calciomercato invernale si è chiuso con colpi importanti messi a segno dalla Juventus, ma quello estivo non è poi così lontano. Si avvicina infatti anche la data di scadenza del contratto di Paulo Dybala.

L’argentino a meno di sei mesi dalla scadenza del proprio contratto, ancora non ha trovato l’accordo con la società per il rinnovo, cosa che lo avvicina sempre di più all’addio a titolo gratuito a giugno. Così per trovare l’erede, la Juventus potrebbe prendere parte a un triangolo di trattative con Liverpool e Real Madrid.

Juventus, Dybala al Liverpool: erede dal Real Madrid

La Juventus si avvicina sempre di più alla possibilità di salutare in estate Paulo Dybala, e per giunta a parametro zero. L’argentino infatti a fine stagione vedrà scadere il proprio contratto con i bianconeri, e per questo motivo potrà trovare una nuova sistemazione a titolo gratuito.

Secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, sulle tracce di Dybala ci sarebbe il Liverpool. Klopp infatti in estate potrebbe salutare Mohamed Salah, che potrebbe essere uno dei colpi stellari del Real Madrid per la prossima stagione. Così l’erede dell’egiziano potrebbe essere proprio Paulo Dybala. A sua volta la Juventus potrebbe sostituire il numero dieci con Marco Asensio, esterno del Real Madrid che in estate potrebbe partire visti i tanti possibili arrivi nel suo ruolo. Dunque un triangolo che infiammerebbe il calciomercato estivo e porterebbe alla Juventus l’erede di Dybala.