Inter-Milan, animi infuocati nel derby: nerazzurro furioso con Theo

C’era delusione in casa Inter dopo la sconfitta per 1-2 nel derby contro il Milan: ecco cosa è successo nell’immediato post gara

È stato un sabato ricco di emozioni in Serie A soprattutto per via del derby. Il Milan è riuscito a imporsi in rimonta per 1-2 sull’Inter e ha riaperto la lotta scudetto. I rossoneri ora sono a un punto di distacco dai nerazzurri anche se hanno una gara in più giocata, ma possono ancora ambire al primo posto.

Inter-Milan, tensione nel post gara: Bastoni furibondo verso Theo Hernandez

Il derby è da sempre una sfida sentitissima e, per la posta in palio, ieri lo era ancor di più. A fine gara infatti gli animi sono stati agitati, così come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’. Alessandro Bastoni era furibondo verso Theo Hernandez per il fallo commesso a fine gara e anche Dumfries ha cercato di farsi giustizia da solo rientrando in campo.

Un’ulteriore conferma dell’accaduto giunge anche dal giornalista Francesco Ordine: “Arrivano immagini del dopo-partita con un tentativo di aggressione nei confronti di Theo Hernandez che segnala un certo nervosismo: si era già visto con la Lazio all’andata. Fossi in Inzaghi lavorerei su questo aspetto”.

Insomma, non è mancata qualche scaramuccia nel finale di un derby che potrebbe valere tanto la delusione elevata dei nerazzurri ha portato a delle reazioni e dei litigi. Nulla di clamoroso ma questo dimostra quanto l’Inter ci tenesse a chiudere il discorso scudetto, che sembrava ormai in mano fino al 74′, minuto in cui è partita la rimonta rossonera.