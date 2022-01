Dalla Supercoppa al calciomercato: Juve-Inter, sfida per un altro gioiello

Duello infinito, Inter e Juventus alla finestra per il gioiello che sta stupendo tutti: ecco l’idea dei bianconeri

La sfida di domani sera tra Inter e Juventus è ormai alle porte. La Supercoppa Italiana rinnova il duello tra nerazzurri e bianconeri. Da un lato la stagione dell’Inter è stata fino ad ora decisamente positiva: dopo il sorpasso a Napoli e Milan, la vetta della Serie A resta decisamente a tinte nerazzurre. una situazione differente quella che la squadra di Allegri ha invece affrontato nel girone d’andata: la qualificazione alla prossima Champions resta vicina ma non troppo.

Dal campo al calciomercato, sono diversi i profili che a Inter e Juventus piacciono, sia per gennaio ma specialmente in vista dell’estate 2022. Dal possibile nuovo rinforzo in attacco fino al centrocampo, dove un nome su tutti sta monopolizzando l’attenzione in un derby d’Italia anche lontano dal rettangolo verde. Si tratta di Davide Frattesi gioiellino che, insieme a Scamacca, piace non poco ad Inter e Juventus.

Inter, la Juventus prova il sorpasso per Frattesi

In tal senso i bianconeri avrebbero intenzione di provare a superare i campioni d’Italia e assicurarsi le prestazioni del gioiello di proprietà del Sassuolo. Il piano della Juventus potrebbe quindi prevedere un’accelerata già nelle prossime settimane per il colpo Frattesi.

I rapporti tra la ‘Vecchia Signora’ ed il Sassuolo sono ormai da anni eccellenti ed il ds Cherubini vorrebbe provare a superare l’Inter per il talentuoso centrocampista. Bloccare Frattesi che arriverebbe solo il prossimo giugno alla corte di Allegri, tentando il testa a testa con Marotta e Ausilio.

L’Inter resta però in netto vantaggio per il classe 1999 che con i neroverdi ha fino ad ora accumulato 20 presenze con 4 reti e 2 assist vincenti, risultando una pedina fondamentale per mister Alessio Dionisi.