Kulusevski porta al grande colpo: la risposta ‘gela’ la Juventus

La Juventus prova la carta Kulusevski per arrivare al colpo da 45 milioni: la risposta gela le aspettative bianconere

La caccia è aperta. La Juventus va alla ricerca degli elementi giusti per innalzare il tasso qualitativo della rosa di Allegri. L’infortunio di Chiesa, fuori dai giochi fino al termine della stagione, non sembra aver cambiato i piani sul mercato dei bianconeri.

Serve sicuramente una punta centrale, poi si valuteranno le occasioni che arriveranno in altre parti del campo. Tra le zone in cui Allegri spera di ricevere un ‘regalo’ c’è sicuramente il centrocampo. Locatelli è l’unico punto fermo, Arthur sta conquistando piano piano la fiducia del tecnico, McKennie e Rabiot sono in una sorta di limbo tra conferma e addio, mentre Ramsey è indicato come sicuro partente. Proprio sulla mediana serve qualità e la Juventus è pronta anche a qualche sacrificio per arrivare al colpo importante. Ad esempio Dejan Kulusevski è tra i calciatori che potrebbero essere inseriti in uno scambio. Il ko di Chiesa allontana il suo addio già a gennaio, ma all’interno di una trattativa che preveda l’arrivo a Torino di un calciatore gradito ad Allegri tutto può succedere.

Calciomercato Juventus, Kulusevski per Bruno Guimaraes

Può succedere, ad esempio, che la Juventus proponga Kulusevski per abbassare l’esborso economico necessario per Bruno Guimaraes. Il centrocampista brasiliano rappresenta un vecchio obiettivo dei bianconeri che negli ultimi giorni sono tornati alla carica. Come raccontato da Calciomercato.it, l’impresa non è semplice visto che il Lione chiede 40-45 milioni e la concorrenza è folta: dalla Premier League al Psg, passando per l’Atletico Madrid.

La Juventus prova a stuzzicare il Lione con l’inserimento dell’esterno svedese come contropartita, ma dalla società transalpina la risposta è netta: soltanto cash per la cessione di Bruno Guimaraes con il presidente Aulas che, guarda le tante società interessate e spera che parta un’alza al rialzo per il 24enne talento brasiliano.