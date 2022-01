Nella ricerca di profili non eccessivamente costosi in termini di cartellino ed ingaggio, Juventus e Milan hanno individuato lo stesso obiettivo: Maldini prova a soffiarlo ai bianconeri

Il mercato di gennaio entra nel vivo. Sempre nei termini di alcuni paletti finanziari coi quali tutte le squadre devono fare i conti, è aperta la caccia al colpo low cost in grado di migliorare le rispettive rose senza dissanguare le finanze societarie.

In casa Juventus l’infortunio di Federico Chiesa ha posto in essere un problema che già era ben presente nell’agenda del ds Federico Cherubini: quello della ricerca di un nuovo attaccante. Se con la conferma di Alvaro Morata – ma da Barcellona si spera ancora che l’iberico possa arrivare – pareva aver anestetizzato la caccia ad un nuovo centravanti, ora la questione si è rifatta viva sotto forma di problema. Come fare senza Chiesa? La Juve avrebbe trovato il profilo giusto, sul quale però ci sarebbe anche l’interesse del Milan.

Calciomercato, il Milan sfida la Juve per Azmoun

Sardar Azmoun, bomber iraniano dello Zenit San Pietroburgo già seguito dalla Roma la scorsa estate, va in scadenza nel prossimo giugno. L’occasione di trattare col club russo per una piccola buonuscita – in modo tale da avere l’attaccante a disposizione da subito – fa gola al club bianconero. Azmoun, che ha già segnato 10 gol in 21 partite stagionali, ha destato una buona impressione anche nel doppio confronto tra le due squadre nel girone di Champions League. Andando anche a segno all’Allianz Stadium.

Sul giocatore iraniano si è manifetstato però nelle ultime ore anche l’interesse del Milan, attratto dalla possibilità di un colpo in linea con la politica societaria. Il bomber potrebbe rappresentare per Pioli il giusto compromesso tra l’esperienza di Ibra e Giroud e l’acerbità di altri profili seguiti per il reparto offensivo.