Inter senza speranze, lo prende la Juventus: ‘colpa’ di Conte

La Juventus, grazie ad Antonio Conte, potrebbe averla vinta subito sull’Inter per quanto riguarda un obiettivo di entrambe

Le società si stanno muovendo intensamente in queste ore di calciomercato. La sessione di gennaio ha già regalato alcuni colpi per il presente, ma i club si muovono anche in ottica uscite. Vedi ad esempio la Juventus, che sta cercando di piazzare determinate pedine non più centrali o persino ai margini del progetto tecnico.

Il jolly, in questo senso, è Dejan Kulusevski. I bianconeri, di fronte ad un’offerta sui 30 milioni di euro, sarebbero disposti a privarsi del loro talento, che non ha mai pienamente convinto dal suo sbarco a Torino. La cessione consentirebbe alla ‘Vecchia Signora’ di accumulare un tesoretto importante per gli acquisti futuri. A tal proposito, ci sarebbe una novità riguardante un obiettivo condiviso con l’Inter.

La Juventus lo scippa subito all’Inter: ‘assist’ di Conte

Il profilo di Kulusevski è apprezzato non poco dal Tottenham di Antonio Conte, che lo vorrebbe già a gennaio. Se l’operazione dovesse andare in porto, potrebbe consentire alla Juve di chiudere in inverno (o al limite bloccare per giugno) il cartellino di Frattesi, valutato dal Sassuolo almeno 20-25 milioni di euro.

L’intreccio con il mister salentino potrebbe spazzare via la concorrenza dell’Inter, fortemente interessata al gioiellino neroverde scuola Roma. Lo scenario a breve potrebbe delinearsi.