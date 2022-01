Assist di Mourinho, Allegri ‘gongola’: via libera Juventus

Josè Mourinho fornisce un assist per il mercato della Juventus: via libera Roma, ma c’è da battere la concorrenza del Napoli

La Juventus resta aggrappata al treno Champions grazie alla pirotecnica vittoria sul campo della Roma.

Sotto 3-1 fino a venti minuti dalla fine del match, la squadra di Allegri ha trovato il modo di ribaltare la situazione con le reti di Locatelli, Kulusevski e De Sciglio, portando a casa un successo prezioso per non perdere ulteriore terreno dal quarto posto, occupato momentaneamente dall’Atalanta. Per i bianconeri però le buone notizie provenienti da Roma non finiscono con il successo dell’Olimpico. Josè Mourinho si può travestire, infatti, da ‘alleato’ dei bianconeri e dare il via libera ad un possibile colpo di mercato da parte della società piemontese. Attenzione però perché il Napoli di Luciano Spalletti potrebbe approfittarne: vediamo lo scenario.

Calciomercato Juventus, Veretout cedibile per Mourinho: sfida con il Napoli

Si parla di Jordan Veretout, 28 anni, centrocampista francese legato alla Roma fino al 30 giugno 2024. Un calciatore apprezzato molto da Allegri e Spalletti ma che per Mourinho non rientra tra gli incedibili. Da qui il possibile interessamento di Juventus e Napoli: i bianconeri non è un segreto che hanno la necessità di intervenire per rafforzare il reparto di metà campo, così come non è un mistero che il Napoli già in passato ha trattato l’ex calciatore della Fiorentina. In stagione il 28enne ha collezionato 26 presenze, risultando tra i più utilizzati di Mourinho con una sola partita saltata in campionato. Questo però non è stato sufficiente per finire nella lista degli intoccabili del tecnico portoghese.

Un’opportunità che può essere quindi colta da entrambe le società ma che non sarebbe certo low cost. Con un contratto lungo altri due anni e mezzo, Veretout non ha certo una valutazione bassa: il prezzo è fissato tra i 25 e i 30 milioni di euro. Mourinho è pronto a dare il suo via libera alla cessione, Juventus e Napoli ci pensano.