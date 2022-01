Il Cagliari annulla una magia di Orsolini: steso il Bologna in rimonta

Una magia di Orsolini non basta al Bologna: Pavoletti e Gaston Pereiro firmano la seconda rimonta consecutiva del Cagliari

Il match dell’Unipol Domus tra il Cagliari di Mazzarri e il Bologna di Mihajlovic ha chiuso la 21esima giornata di Serie A, secondo turno del girone di ritorno. Le due squadre si sono date battaglia sin dai primi minuti, con l’obiettivo di strappare i tre punti. Nel primo tempo, però, nessuno dei giocatori in campo è riuscito a mettere il sigillo sul tabellino dei marcatori.

Succede tutto nella ripresa. Gli ospiti riescono a trovare il vantaggio. Ci pensa Orsolini con una magia su punizione a battere Cragno e sbloccare il risultato. I padroni di casa reagiscono e si tuffano subito alla ricerca del gol. Gol che arriva al minuto 71 grazie a Pavoletti, che sfrutta un assist forte e preciso di Gaston Pereiro da dentro l’area. Per Skorupski non c’è niente da fare. Nei minuti di recupero, poi, il gol decisivo ancora con lo zampino di Pereiro, che raccoglie il filtrante di Joao Pedro e regala la vittoria ai suoi. Altro successo in rimonta dopo quello con la Sampdoria per il Cagliari, che non ha alcuna intenzione di mollare.

Serie A, Cagliari-Bologna 2-1: tabellino e classifica

Cagliari-Bologna 2-1: 54′ Orsolini (B), 71′ Pavoletti (C), 90+3′ Gaston Pereiro (C)

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 49, Milan 48, Napoli 43, Atalanta* 41, Juventus 38, Fiorentina* 32, Roma 32, Lazio 32, Torino* 28, Sassuolo 28, Empoli 28, Bologna* 27, Hellas Verona 27, Udinese** 20, Sampdoria 20, Spezia 19, Venezia* 17, Cagliari 16, Genoa 12, Salernitana** 11.

*Una partita in meno

**Due partite in meno