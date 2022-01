Calciomercato Juventus, colpaccio Vlahovic: sì da 180 milioni

La Juventus si allontana sempre di più dal sogno Vlahovic: il bomber serbo sembra destinato alla Premier League

Gran parte del calciomercato di gennaio sta girando attorno ai grandi attaccanti. Le big europee sono a caccia di nuovi colpi di mercato e l’oggetto del desiderio principale rimane Erling Haaland, al centro di una vera e propria asta che quasi sicuramente non lascerà spazio alle italiane. Ci sarebbe, invece, ancora spazio per la Juventus per il sogno Dusan Vlahovic, anche lui tra i centravanti più richiesti nel panorama europeo.

I bianconeri sono i più attivi per Dusan Vlahovic, soprattutto dopo il grave infortunio di Federico Chiesa, La squadra più vicina al centravanti serbo, però, sembra essere l’Arsenal. Aubameyang sembra ad un passo dall’addio ai Gunners e Lacazette è in scadenza. Due motivi più che validi che spingono il club di Londra a spingere sull’acceleratore per il bomber della Fiorentina, come riportato dal ‘Daily Star’. Arteta vuole a tutti i costi Vlahovic nella sua squadra, anche se la cifra da sborsare potrebbe toccare i 150 milioni di sterline.

Arsenal in pole per Vlahovic: operazione da 180 milioni

Dusan Vlahovic difficilmente rimarrà, quindi, in Italia. La Juventus non ha le risorse economiche per una spesa di questo tipo e la Premier League è una tentazione troppo forte da poter rifiutare. L’Arsenal ha deciso di puntare tutto sul bomber della Fiorentina ma si tratterebbe di un’operazione da circa 180 milioni di euro con un contratto di cinque anni.