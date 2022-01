Inter, scambio con Mourinho: ecco chi vuole la Roma

Roma ed Inter possono imbastire uno scambio in vista dell’imminente calciomercato invernale: ecco l’idea dei giallorossi

C’è il big match al rientro dalla sosta natalizia contro il Milan, nei pensieri di Josè Mourinho. La Roma deve tentare di raddrizzare un inizio di stagione non troppo convincente, in attesa che nelle prossime ore possa riaprire ufficialmente la sessione invernale di calciomercato. In tal senso, il club capitolino ha intenzione di muoversi per un rinforzo che può arrivare direttamente dall’Inter. Accantonata l’idea Vecino, lo ‘Special One’ può quindi bussare alla porta del suo ex club proponendo una possibile operazione di scambio per le prossime settimane.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo targato Usa: 12 milioni e Juve al tappeto

L’idea dello ‘Special One’ sarebbe quella di offrire all’Inter il cartellino di Gonzalo Villar, in scadenza il 30 giugno 2024 con la Roma. Lo spagnolo è arrivato dall’Elche nell’estate 2020 per circa 5 milioni ma adesso, dopo sole 6 presenze e 204′ in campo, potrebbe cambiare aria e trasferirsi a Milano.

LEGGI ANCHE >>>Assalto e addio Inter: tutta ‘colpa’ della Juventus

La Roma sacrifica Villar: proposta all’Inter

La Roma ha bisogno di un rinforzo di spessore utile sia per la difesa a tre che per coprire gli esterni ed il nome in cima alla lista di Mourinho può essere quello di Danilo D’Ambrosio. L’idea dei capitolini è quella di proporre lo scambio con Villar, approfittando dell’imminente scadenza del terzino con la ‘Beneamata’.

Una situazione da definire visto che D’Ambrosio, 10 presenze, 1 rete in 516′ in campo, piace a diverse società.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo: Roma superata

Situazione in divenire, con l’asse Roma-Milano che può scaldarsi nei prossimi giorni: Mourinho ci prova per D’Ambrosio.