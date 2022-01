Calciomercato Inter, colpo targato Usa: 12 milioni e Juve al tappeto

L’Inter continua a monitorare il calciomercato in vista dei prossimi mesi: colpo proveniente dai Dallas, superata la Juve

Possibile cambio di proprietà per l’Inter con le voci che continuano ad essere molto presenti. Non solo Pif, ma anche la possibilità di un gruppo capitanato dal newyorkese Straus.

Così la proprietà americana potrebbe pensare al colpo proveniente dai Dallas, Ricardo Pepi, talentuoso giocatore americano di appena 18 anni. La sua valutazione si aggira intorno ai 12 milioni di euro con la concorrenza agguerita delle big d’Europa, tra cui anche la Juventus.

Calciomercato Inter, Ricardo Pepi pronto a lasciare la MLS

Ricardo Pepi non vede l’ora di volare in Europa per imporsi definitivamente nel calcio che conta. Nelle prossime settimane potrebbe lasciare così la MLS con il classe 2003 voglioso di un’avventura davvero suggestiva nonostante il suo contratto scadrà nel 2026. Pepi può agire sia come punta centrale, ma è bravo anche a giocare su entrambe le fasce: in MLS ha collezionato 31 presenze con 13 reti e due assist. L’Inter continua a monitorare il fronte calciomercato anche in America per colpi suggestivi.