Ultimatum per il rinnovo: Juventus, Inter e Milan pronte all’assalto

Un giorno all’apertura del calciomercato e le situazioni contrattuali iniziano a pesare nei club: ultimatum per il rinnovo o addio a giugno

Meno di 24 ore all’apertura della sessione di calciomercato invernale, e gli affari iniziano già a scaldarsi. Oltre agli acquisti e le cessioni, saranno fondamentali le questioni contrattuali dei calciatori in scadenza, che da adesso potranno prendere accordi con altri club per la prossima stagione.

In Serie A sono diversi i calciatori di spessore che a giugno vedranno scadere il proprio contratto, e per uno di questi sarebbe arrivato l’ultimatum per il rinnovo. Dopo tale data si procederà a cercare una nuova squadra. Juventus, Inter e Milan si preparano all’assalto per il difensore centrale.

Lazio, ultimatum Luiz Felipe: rinnovo o addio

La sessione invernale di calciomercato si infiamma anche attorno ai calciatori in scadenza, che da adesso possono prendere accordi con nuovi club per la prossima stagione. In casa Lazio continua a essere al centro dell’attenzione il caso Luiz Felipe, difensore centrale tra i migliori biancocelesti, che a giugno vedrà scadere il proprio contratto.

Fino ad ora però il rinnovo ancora non è arrivato e ci sarebbe anche una data limite. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il calciatore e il suo agente avrebbero fissato una data limite, ovvero il 10 gennaio, per rinnovare con la Lazio. Dopo tale data si procederà a cercare una nuova squadra per giugno. Sulle tracce del centrale brasiliano continuano ad esserci Juventus, Inter e Milan, pronte a far partire l’assalto al difensore per prelevarlo a parametro zero a giugno.